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Нож в руке. Иллюстративное фото

Прошлая обида стала причиной поножовщины в Каракалпакстане 

© CC0 / Unsplash / Harrison Kugler
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200810/14741442/Proshlaya-obida-stala-prichinoy-ponozhovschiny-v-Karakalpakstane.html

Инцидент произошел поздним вечером 3 августа в Хужайлийском районе. Идет предварительное следствие.

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. В Каракалпакстане возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который ударил знакомого ножом, сообщили в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.

По данным пресс-службы, инцидент произошел поздним вечером 3 августа в Хужайлийском районе. Тридцатичетырехлетний М. П. по пути в магазин встретил знакомого, 28-летнего Д. Е. Тот вспомнил недоразумение, произошедшее днем ранее, и дал М. П. пощечину. Последний разозлился, достал нож и замахнулся на обидчика, чтобы припугнуть его, но нанес Д. Е. ранение.

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Пострадавшего доставили в больницу с тяжкими телесными повреждениями.

При осмотре места происшествия было изъято орудие преступления. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 104 УК Узбекистана ("Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений"). Идет предварительное следствие.

Четвертого августа 34-летний житель Иштиханского района Самаркандской области убил 27-летнего односельчанина, который отправлял SMS-сообщения его сестре. Возбуждено уголовное дело.

Теги:
уголовное дело, ножевое ранение, нож, поножовщина, Республика Каракалпакстан, Каракалпакстан, Узбекистан



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