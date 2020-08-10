Прошлая обида стала причиной поножовщины в Каракалпакстане 

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. В Каракалпакстане возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который ударил знакомого ножом, сообщили в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.

По данным пресс-службы, инцидент произошел поздним вечером 3 августа в Хужайлийском районе. Тридцатичетырехлетний М. П. по пути в магазин встретил знакомого, 28-летнего Д. Е. Тот вспомнил недоразумение, произошедшее днем ранее, и дал М. П. пощечину. Последний разозлился, достал нож и замахнулся на обидчика, чтобы припугнуть его, но нанес Д. Е. ранение.

Пострадавшего доставили в больницу с тяжкими телесными повреждениями.

При осмотре места происшествия было изъято орудие преступления. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 104 УК Узбекистана ("Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений"). Идет предварительное следствие.

Четвертого августа 34-летний житель Иштиханского района Самаркандской области убил 27-летнего односельчанина, который отправлял SMS-сообщения его сестре. Возбуждено уголовное дело.