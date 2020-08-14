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В Каракалпакстане пьяный водитель сбил насмерть двоих детей

Пресс-служба МВД Узбекистана
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
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Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и на высокой скорости сбил двоих детей на велосипеде. В настоящий момент расследование продолжается.

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. В Каракалпакстане пьяный водитель превысил скорость и сбил двоих детей. Об этом сообщают в пресс-службе МВД.

Трагедия произошла в Амударьинском районе 13 августа в 14.45 часов на 2-м километре автомобильной дороги 4R 181. 

В ходе доследственной проверки было установлено, что за рулем автомобиля Nexia находился 34-летний Ш. К. Он был в состоянии алкогольного опьянения и на высокой скорости сбил двоих детей на велосипеде - 10-летнего Ш. Н. и 11-летнего Р. Г. Оба мальчика скончались на месте происшествия от полученных травм. 

В настоящее время ведется следствие. 

 

 

Теги:
пьяный водитель, дети, Каракалпакстан, Республика Каракалпакстан, авария



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