В Каракалпакстане пьяный водитель сбил насмерть двоих детей

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. В Каракалпакстане пьяный водитель превысил скорость и сбил двоих детей. Об этом сообщают в пресс-службе МВД.
Трагедия произошла в Амударьинском районе 13 августа в 14.45 часов на 2-м километре автомобильной дороги 4R 181.
В ходе доследственной проверки было установлено, что за рулем автомобиля Nexia находился 34-летний Ш. К. Он был в состоянии алкогольного опьянения и на высокой скорости сбил двоих детей на велосипеде - 10-летнего Ш. Н. и 11-летнего Р. Г. Оба мальчика скончались на месте происшествия от полученных травм.
В настоящее время ведется следствие.