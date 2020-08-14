В Каракалпакстане пьяный водитель сбил насмерть двоих детей

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Коронавирус в Узбекистане: главное на 14 августа В стране за весь период выздоровели 27825 человек. С 15 августа будут запущены поезда по некоторым внутренним маршрутам республики. 235

Общественный транспорт, включая метро, возобновит работу с 15 августа Все пассажиры должны находиться в медицинских масках на станциях и в вагонах поездов, в противном случае их не допустят в метро. 156