ДТП в Сурхандарьинской области: погибли шесть человек

На дороге столкнулись два автомобиля, полные пассажиров. В салоне легковой машины, водитель которой нарушил правила, было семь человек, в том числе три ребенка.

ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Накануне вечером на автодороге М-41 "Термез-Джаркурган" произошла страшная трагедия, унесшая жизни шести человек, в том числе двоих детей, сообщили в пресс-службе ГУБДД.

В Джаркурганском районе Сурхандарьинской области водитель, автомобиля марки Cobalt нарушил правила обгона и, не справившись с управлением, столкнулся с автомобилем марки Spark, который двигался по встречной полосе.

В результате ДТП на месте погибли водитель и пассажир автомобиля Spark, а также два пассажира "Кобальта", в том числе двухмесячный ребенок.

В больницу с тяжелыми телесными повреждениями были доставлены еще три пассажира, ехавшие в "Спарке", а также водитель и четыре пассажира "Кобальта". Несмотря на усилия врачей, двоих пострадавших спасти не удалось.

Сейчас на госпитализации находятся два пассажира "Спарка", а также водитель и три пассажира "Кобальта".

Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть людей", ведутся следственные мероприятия.