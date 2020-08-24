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Задержаны граждане, пытавшиеся продать лекарства по завышенным ценам

© Sputnik / Денис Абрамов
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
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Злоумышленники были задержаны с вещественными доказательствами при продаже лекарств на общую сумму 131 миллион сумов.

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Сотрудники ташкентского районного отделения Департамента при Генпрокуратуре пресекли факт незаконного оборота лекарственных препаратов. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры. 

Отмечается, что руководитель фармпредприятия, сговорившись с подельником, закупил лекарственные препараты "Плаквенил" и "Рибавирин" на сумму  99,6 миллиона сумов. Они хотели перепродать медикаменты по завышенным ценам. 

Злоумышленники были задержаны с вещественными доказательствами при продаже лекарств на общую сумму 131 миллион сумов.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения, реализация лекарственных средств или изделий медицинского назначения вне аптек и их филиалов, а также нарушение порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества". Ведется следствие.

Напомним, неделю назад в Генпрокуратуре сообщали об аналогичном случае. Товар медицинского назначения злоумышленники реализовывали оптом по завышенным ценам в Андижанской и Ташкентской областях, а также в столице.

К примеру, в Андижанской области мужчина вступил в сговор с другими лицами, чтобы продать местному жителю 100 коробок препарата "Арбидол" по 350 тысяч сумов за каждую и 412 коробок "Меропенема" по 200 тысяч за каждую.

Теги:
Генпрокуратура Узбекистана, Задержание, цены, лекарства



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