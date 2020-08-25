В Узбекистане арестовали 6 человек из-за беспорядков в Сохе

В ходе следствия шестерым лицам предъявлено обвинение по статьям 219 и 244 УК, к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. Шесть человек заключены под стражу в Узбекистане по подозрению в сопротивлении представителям власти и участии в массовых беспорядках на территории анклава Сох в Кыргызстане, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.

"В ходе следствия шестерым лицам предъявлено обвинение по статьям 219 и 244 УК, к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в информации.

Расследование по данному делу продолжается.

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Напомним, в конце мая на границе Кыргызстана с узбекистанским анклавом Сох произошел конфликт между местными жителями. По данным Министерства иностранных дел РУз, причиной стал спор вокруг очистки родника Чашма. В результате инцидента, как рассказали в Минздраве КР, пострадали 25 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Позже премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и первый вице-премьер Кыргызстана Кубатбек Боронов в ходе встречи договорились совместно расследовать конфликт.