Жителям Сохского района обеспечат свободный проезд через Кыргызстан

Члены кыргызской делегации заявили, что не будет никаких препятствий или проблем для свободного передвижения людей из страны в анклавы Сохский район и поселки Шахимардан и Ёрдон.

ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. Жителям узбекистанских анклавов в Сохском районе обеспечат свободный проезд через территорию Кыргызстана, сообщает пресс-служба хокимията Ферганской области.

Девятого июня по инициативе руководства Баткенской области Кыргызстана состоялась встреча хокима Ферганской области Шухрата Ганиева с губернатором Баткенской области Алишером Абдурахмановым.

Члены кыргызской делегации заявили, что не будет никаких препятствий или проблем для свободного передвижения людей из страны в анклавы Сохский район и поселки Шахимардан и Ёрдон. Будет обеспечено свободное движение грузовых автомобилей, доставляющих продовольственные, потребительские товары, а также строительные материалы, в эти районы.

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В ходе переговоров представители обеих сторон подчеркнули, что недавние беспорядки в Сохском районе не повредят дружественным отношениям между Узбекистаном и Кыргызстаном, Ферганской и Баткенской областями.

Напомним, в конце мая на границе Кыргызстана с узбекистанским анклавом Сох произошел конфликт между местными жителями. По данным Министерства иностранных дел РУз, причиной стал спор вокруг очистки родника Чашма. В результате инцидента, как рассказали в Минздраве КР, пострадали 25 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Позже премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и первый вице-премьер Кыргызстана Кубатбек Боронов в ходе встречи договорились совместно расследовать конфликт.