16:18 10 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Срочно:
Пограничник на смотровой вышке. Граница Кыргызстана

Жителям Сохского района обеспечат свободный проезд через Кыргызстан

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Общество
Получить короткую ссылку
8710
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200610/14321571/Zhitelyam-Sokhskogo-rayona-obespechat-svobodnyy-proezd-cherez-Kyrgyzstan.html

Члены кыргызской делегации заявили, что не будет никаких препятствий или проблем для свободного передвижения людей из страны в анклавы Сохский район и поселки Шахимардан и Ёрдон.

ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. Жителям узбекистанских анклавов в Сохском районе обеспечат свободный проезд через территорию Кыргызстана, сообщает пресс-служба хокимията Ферганской области.

Девятого июня по инициативе руководства Баткенской области Кыргызстана состоялась встреча хокима Ферганской области Шухрата Ганиева с губернатором Баткенской области Алишером Абдурахмановым.

Члены кыргызской делегации заявили, что не будет никаких препятствий или проблем для свободного передвижения людей из страны в анклавы Сохский район и поселки Шахимардан и Ёрдон. Будет обеспечено свободное движение грузовых автомобилей, доставляющих продовольственные, потребительские товары, а также строительные материалы, в эти районы. 

Мирзиёев и Жээнбеков обсудили приграничный конфликт >>

В ходе переговоров представители обеих сторон подчеркнули, что недавние беспорядки в Сохском районе не повредят дружественным отношениям между Узбекистаном и Кыргызстаном, Ферганской и Баткенской областями.

Напомним, в конце мая на границе Кыргызстана с узбекистанским анклавом Сох произошел конфликт между местными жителями. По данным Министерства иностранных дел РУз, причиной стал спор вокруг очистки родника Чашма. В результате инцидента, как рассказали в Минздраве КР, пострадали 25 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Позже премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и первый вице-премьер Кыргызстана Кубатбек Боронов в ходе встречи договорились совместно расследовать конфликт.

Теги:
Кыргызстан, Кыргызстан, Ферганская область, Фергана, Фергана, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Полет лягушки и белый кит: лучшие кадры международного фотоконкурса
Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 отработали дневную и ночную дозаправку в воздухе
Минобороны РФ показало, как происходит дневная и ночная дозаправка "Белых лебедей"
Проект кольцевой железной дороги в Ферганской долине
По Ферганской долине с ветерком: проект кольцевой железной дороги

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться