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В Ташкентской области девушка бросилась в реку после ссоры с мужем - фото

В Ташкентской области девушка бросилась в реку после ссоры с мужем - фото

Управление по чрезвычайным ситуациям
Происшествия
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Очевидцы произошедшего сразу же сообщили об инциденте в восьмое пожарно-спасательное управление, и спустя 20 минут на место прибыла группа спасателей.

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. В Ташкентской области после ссоры с мужем женщина бросилась в реку Бозсув, сообщают в Управлении по чрезвычайным ситуациям.

"Двадцать четвертого августа около 16.30 28-летняя Н. Кучакова поссорилась со своим мужем 31-летним Ф. Джураевым. После семейного конфликта женщина не справилась со стрессом и в порыве ярости решила скинуться с моста в канал реки Бозсув, которая протекает через улицу Заковат в городе Чирчик", - говорится в информации.

Очевидцы произошедшего сразу же сообщили об инциденте в восьмое пожарно-спасательное управление, и спустя 20 минут на место прибыла группа спасателей, которые вытащили ее из воды.

В Ташкентской области девушка бросилась в реку после ссоры с мужем - фото
Управление по чрезвычайным ситуациям
В Ташкентской области девушка бросилась в реку после ссоры с мужем - фото

Сотрудники скорой помощи сообщили, что в настоящее время девушка находится в хорошем состоянии.

Теги:
семейная ссора, Узбекистан, Узбекистан, Ташкентская область, проишествие



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