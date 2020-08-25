Очевидцы произошедшего сразу же сообщили об инциденте в восьмое пожарно-спасательное управление, и спустя 20 минут на место прибыла группа спасателей.

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. В Ташкентской области после ссоры с мужем женщина бросилась в реку Бозсув, сообщают в Управлении по чрезвычайным ситуациям.

"Двадцать четвертого августа около 16.30 28-летняя Н. Кучакова поссорилась со своим мужем 31-летним Ф. Джураевым. После семейного конфликта женщина не справилась со стрессом и в порыве ярости решила скинуться с моста в канал реки Бозсув, которая протекает через улицу Заковат в городе Чирчик", - говорится в информации.

Очевидцы произошедшего сразу же сообщили об инциденте в восьмое пожарно-спасательное управление, и спустя 20 минут на место прибыла группа спасателей, которые вытащили ее из воды.

Управление по чрезвычайным ситуациям В Ташкентской области девушка бросилась в реку после ссоры с мужем - фото

Сотрудники скорой помощи сообщили, что в настоящее время девушка находится в хорошем состоянии.