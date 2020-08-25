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Ввод в эксплуатацию новой электростанции

В Ташкенте от удара током погиб ребенок

© Sputnik / Евгений Биятов
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200825/14835961/V-Tashkente-ot-udara-tokom-pogib-rebenok.html

Девочка погибла из-за удара током о железный столб трубы горячей воды. Читайте подробности в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. В Ташкенте 8-летняя девочка погибла от удара током, сообщают в Генпрокуратуре.

"Инцидент произошел 20 августа на улице Октепа, перед домом №15 в результате замыкания электропроводки в трубопроводе горячей воды", - говорится в информации.

Девочка погибла из-за удара током о железный столб этой трубы.

По данному факту 22 августа в отношении должностных лиц предприятия электрических сетей Шайхантахурского района возбуждено уголовное дело по статье 207 УК.

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На данный момент ведется следствие.

Теги:
дети, ребенок, Происшествие, смерть, удар, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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