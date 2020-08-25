В Ташкенте от удара током погиб ребенок

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. В Ташкенте 8-летняя девочка погибла от удара током, сообщают в Генпрокуратуре.
"Инцидент произошел 20 августа на улице Октепа, перед домом №15 в результате замыкания электропроводки в трубопроводе горячей воды", - говорится в информации.
Девочка погибла из-за удара током о железный столб этой трубы.
По данному факту 22 августа в отношении должностных лиц предприятия электрических сетей Шайхантахурского района возбуждено уголовное дело по статье 207 УК.
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На данный момент ведется следствие.