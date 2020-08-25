В Ташкенте от удара током погиб ребенок

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В Ташкентской области за превышение скорости оштрафовали 65 байкеров Фоторадары зафиксировали, как лихачи разгонялись в населенных пунктах до 140-166 км/час, где ограничение скорости составляет 70 км/час. 23

Специалист: вакцинация населения не дает стопроцентной защиты от COVID-19 Насколько вакцина от коронавируса способна оградить от опасного вируса и можно ли разработать безопасный препарат всего за несколько месяцев, рассказала главный специалист Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве Узбекистана Дилором Турсунова. 102