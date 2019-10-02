В Казахстане погибла девочка, оставив рядом телефон на зарядке

Четырнадцатилетняя девочка уснула, оставив у изголовья заряжавшийся телефон, и погибла от удара током.

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. Четырнадцатилетняя девочка погибла в Алма-Атинской области Казахстана в результате удара током от смартфона, оставленного заряжаться на ночь, сообщает РИА Новости.

Происшествие случилось в ночь на субботу в селе Бестобе. Девочка уснула, оставив у изголовья заряжавшийся телефон. О гибели ребенка в полицию сообщили ее родители.

"Данный факт зарегистрирован как несчастный случай. Признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. Предположительно, она погибла от удара током. Ведется проверка", - сказал представитель пресс-службы.

Напомним, двадцатитрехлетнего жителя Шымкента убило током при зарядке телефона в июле.

Молодой мужчина 1996 года рождения получил сильный удар током при попытке вытащить зарядное устройство от телефона из розетки. Он скончался на месте.

Как сообщили в департаменте по ЧС Шымкента, это первый случай поражения электротоком в 2019-м. В 2018 году в Шымкенте от удара током погибли четыре человека, из них двое детей 2004 и 2009 годов рождения.