"Не хочу, чтоб смотрели другие": мужчина пытался сжечь свою жену в Самарканде

Он уверяет, что факта измены со стороны жены за все время совместного проживания не было, однако чувство страха, что его жена слишком красива и на нее все смотрят, было присуще всегда.

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. В Самарканде мужчина решил сжечь жену за ее красоту, его приговорили к шести годам тюрьмы, сообщает STV.

"Я не хочу, чтобы на ее красоту смотрели другие мужчины", - такие слова прозвучали от подсудимого в зале заседания Самаркандского городского суда по уголовным делам.

Он уверяет, что факта измены со стороны жены за все время совместного проживания не было, однако чувство страха, что его жена слишком красива и на нее все смотрят, было присуще всегда.

После инцидента пострадавшая больше месяца пролежала в коме. Девушка получила ожоги 25% тела: у нее имеются шрамы на правой руке, различных частях тела, на лице.

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В соответствии со статьей 104 Уголовного Кодекса РУз ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") суд признал Д. М. виновным и приговорил его к шести годам тюремного заключения.