19:02 25 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.31
  • EUR12105.06
  • USD10262.87
Поиск
Насилие в семье

"Не хочу, чтоб смотрели другие": мужчина пытался сжечь свою жену в Самарканде

© Flickr /
Происшествия
Получить короткую ссылку
107 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200825/14837537/Ne-khochu-chtob-smotreli-drugie-muzhchina-pytalsya-szhech-svoyu-zhenu-v-Samarkande.html

Он уверяет, что факта измены со стороны жены за все время совместного проживания не было, однако чувство страха, что его жена слишком красива и на нее все смотрят, было присуще всегда.

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. В Самарканде мужчина решил сжечь жену за ее красоту, его приговорили к шести годам тюрьмы, сообщает STV.

"Я не хочу, чтобы на ее красоту смотрели другие мужчины", - такие слова прозвучали от подсудимого в зале заседания Самаркандского городского суда по уголовным делам.

Он уверяет, что факта измены со стороны жены за все время совместного проживания не было, однако чувство страха, что его жена слишком красива и на нее все смотрят, было присуще всегда.

После инцидента пострадавшая больше месяца пролежала в коме. Девушка получила ожоги 25% тела: у нее имеются шрамы на правой руке, различных частях тела, на лице.

Жестокое убийство: муж нанес жене 19 ножевых ударов в Ходжейли >>

В соответствии со статьей 104 Уголовного Кодекса РУз ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") суд признал Д. М. виновным и приговорил его к шести годам тюремного заключения.

Теги:
Происшествие, насилие в семье, насилие, семейная ссора, жена, муж, Самарканд, Самарканд, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Те отдыхающие, кто все же рискнул отправиться на Чарвак, будут вознаграждены прекрасными видами и относительным спокойствием на пляже
Лови волну: на Чарвак после снятия карантина возвращаются туристы — фото
Танковый биатлон. Третий день
Танкисты из Узбекистана вступают в борьбу на "АрМи-2020" - видео
Новый курорт на побережье Тудакуля
Солнце, воздух, вода и 33 развлечения: каким будет новый курорт на Тудакуле

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться