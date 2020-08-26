Злоумышленники увезли мужчину в недостроенное здание, избили и украли все деньги. Позже они были задержаны.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. В Намангане группа из шестерых человек похитила и ограбила работника автомастерской, сообщают в Следственном департаменте.

"Одиннадцатого августа 2020 года примерно в 16.00 40-летний А. К., 39-летний Р. К., 23-летний А. К., 35-летний Б. Б., 33-летний С. А. и 30-летний Ж. А., вступив в предварительный сговор, прибыли на мастерскую автотранспорта, расположенную по улице И. Каримова города Наманган, где начали требовать у знакомого, работающего в мастерской 28-летнего Ш. К., несуществующий долг в размере 95 миллионов сумов", - говорится в информации.

Злоумышленники нанесли мужчине несколько ударов по различным частям тела и посадили в автомобиль Jentra.

Следственный комитет В Намангане похитили работника автомастерской

Как оказалось, работника автомастерской увезли в недостроенное здание, расположенное по улице Зиёнур махалли "Орзу", где его снова избили и украли 5 миллионов сумов.

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По данному факту Следственным отделом при УКД ОВД города Наманган возбуждено уголовное дело.

Позже причастные к преступлению лица были задержаны. В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное следствие продолжается.