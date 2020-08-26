В Ферганской области мужчина вырастил во дворе дома 41 куст каннабиса

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело. Злоумышленника могут лишить свободы сроком до трех лет.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. В ходе проведения оперативных мероприятий по улице Коражийда Куштепинского района Ферганской области был осмотрен дом гражданина Р. А. Во время проверки выяснилось, что мужчина выращивал на своем приусадебном участке 41 куст каннабиса. Об этом сообщают в пресс-службе МВД.

Наркотические растения были изъяты сотрудниками правоохранительных органов в качестве вещественных доказательств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Культивирование запрещенных к возделыванию культур".

Злоумышленника могут лишить свободы сроком до трех лет.

В настоящее время ведется расследование.