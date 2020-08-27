Водитель автомобиля Cobalt, двигаясь на большой скорости, потерял управление на опасном повороте и вылетел на встречную полосу через бетонное ограждение.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. В Маргилане Ферганской области произошло смертельное ДТП, сообщает ГУБДД.

"Водитель автомобиля Cobalt, 22-летний А.Р., двигаясь на большой скорости, потерял управление на опасном повороте и вылетел на встречную полосу через бетонное ограждение и столкнулся с автомобилем Spark, которым управлял 34-летний Ш.А", - говорится в сообщении.

ГУБДД Смертельная гонка на трассе: в Маргилане произошла страшная авария - фото

В результате ДТП 22-летний водитель Cobalt скончался на месте происшествия, его пассажир также 22-летний М.Г. скончался от полученных травм в больнице.

Водитель Spark и его пассажиры, 46-летний Х.М. и 30-летний А.О., были госпитализированы с различными телесными повреждениями.

ГУБДД Смертельная гонка на трассе: в Маргилане произошла страшная авария - фото

По данному факту Следственным отделом при ОВД Маргилана возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.