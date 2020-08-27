14:59 27 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.31
  • EUR12105.06
  • USD10262.87
Поиск
Смертельная гонка на трассе: в Маргилане произошла страшная авария - фото

Смертельная гонка на трассе: в Маргилане произошла страшная авария - фото

ГУБДД
Происшествия
Получить короткую ссылку
9210
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/08/1b/14850711.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200827/14850739/Smertelnaya-gonka-na-trasse-v-Margilane-proizoshla-strashnaya-avariya-foto.html

Водитель автомобиля Cobalt, двигаясь на большой скорости, потерял управление на опасном повороте и вылетел на встречную полосу через бетонное ограждение.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. В Маргилане Ферганской области произошло смертельное ДТП, сообщает ГУБДД.

"Водитель автомобиля Cobalt, 22-летний А.Р., двигаясь на большой скорости, потерял управление на опасном повороте и вылетел на встречную полосу через бетонное ограждение и столкнулся с автомобилем Spark, которым управлял 34-летний Ш.А", - говорится в сообщении.

Смертельная гонка на трассе: в Маргилане произошла страшная авария - фото
ГУБДД
Смертельная гонка на трассе: в Маргилане произошла страшная авария - фото

В результате ДТП 22-летний водитель Cobalt скончался на месте происшествия, его пассажир также 22-летний М.Г. скончался от полученных травм в больнице.

Водитель Spark и его пассажиры, 46-летний Х.М. и 30-летний А.О., были госпитализированы с различными телесными повреждениями.

Смертельная гонка на трассе: в Маргилане произошла страшная авария - фото
ГУБДД
Смертельная гонка на трассе: в Маргилане произошла страшная авария - фото

По данному факту Следственным отделом при ОВД Маргилана возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

 

Теги:
Происшествие, Узбекистан, Узбекистан, Ферганская область, авария, ДТП



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Ксения Бородина
Российские блогеры, зарабатывающие в Instagram больше всех - фотолента
LIVE_Спутник: Танковый биатлон. Пятый день.
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. АрМИ-2020: Танковый биатлон. День пятый
Проект о порядке проведения митингов и демонстраций
Как, где и когда можно проводить демонстрации и митинги - проект закона

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться