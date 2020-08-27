Убийце известного дизайнера Наримана Григоряна вынесли приговор

Согласно решению от 14 августа 2020 года обвиняемый в умышленном убийстве Б.Буркитбаев 1996 года рождения был признан виновным по статье 97 (умышленное убийство) и другим соответствующим статьям УК РУз.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Сегодня стало известно, какой приговор вынесли убийце известного дизайнера Наримана Григоряна, об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

В Ташкентском городском суде по уголовным делам прошло заседание по этому делу.

"Согласно решению от 14 августа 2020 года обвиняемый в умышленном убийстве Б.Буркитбаев 1996 года рождения (ранее не судимый, узбекистанец) был признан виновным по статье 97 (умышленное убийство) и другим соответствующим статьям УК РУз. Его приговорили к 18 года лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Напомним, тело дизайнера с признаками насильственной смерти было обнаружено в квартире в Яшнабадском районе столицы в ночь на 14 января.

Как оказалось, погибший и его убийца были знакомы. В ходе допроса подозреваемый рассказал, что хотел украсть у убитого деньги и ценности. Для этого он напросился к Григоряну в гости.

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14 января он приехал к модельеру с ножом и литровой баклажкой с бензином. Войдя в квартиру, подозреваемый сразу нанес несколько ударов ножом. От полученных ран Григорян скончался на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджег квартиру и тело убитого, после чего закрыл дверь на замок и ушел.

Подозреваемый вынес из квартиры жертвы 625 долларов, телефоны и наушники iPhone. Также он взял электронную сигарету погибшего и ключи от его машины марки Captiva.