За что убили дизайнера Григоряна - новые детали преступления

Ранее стало известно о задержании предполагаемого убийцы узбекского дизайнера. Мужчина уже признал свою вину.

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Основным мотивом убийства известного дизайнера и хореографа Наримана Григоряна стало ограбление. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

В ведомстве отметили, что погибший и его убийца были знакомы. В ходе допроса подозреваемый рассказал, что хотел украсть у убитого деньги и ценности. Для этого он напросился к Григоряну в гости.

14 января он приехал к модельеру с ножом и литровой баклажкой с бензином. Войдя в квартиру, подозреваемый сразу нанес несколько ударов ножом. От полученных ран Григорян скончался на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджег квартиру и тело убитого, после чего закрыл дверь на замок и ушел.

Подозреваемый вынес из квартиры жертвы 625 долларов, телефоны и наушники IPhone. Также он взял электронную сигарету погибшего и ключи от его машины марки Captiva.

Когда сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого преступника, при нем нашли 400 долларов, чуть более одного миллиона сумов, электронные сигареты и наушники AirPods.

Продолжается расследование.

В Ташкенте задержан предполагаемый убийца Наримана Григоряна >>

Тело дизайнера с признаками насильственной смерти было обнаружено в квартире в Яшнабадском районе столицы в ночь на 14 января.

Нариман Григорян - узбекский хореограф, дизайнер, модельер и обладатель званий "Прорыв года" (2015) и "Лучший дизайнер вечерних нарядов" (2017). Он также является основателем бренда Nariman Grigoryan и единственным членом жюри от Узбекистана на международных танцевальных соревнованиях.