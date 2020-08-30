Генпрокуратура Узбекистана сообщила о задержанном блогере из Соха

По информации Генпрокуратуры, Хайдаров задержан в качестве подозреваемого по статье 226 Уголовно-процессуального кодекса.

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. В качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по факту беспорядков в Сохском районе Ферганской области, задержан блогер Хайдаржон Бобохайдаров (Дадахон Хайдаров", сообщает Генеральная прокуратура Узбекистана.

"Прокуратурой Ферганской области шести лицам были предъявлены обвинения по статьям 219 (сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг) и 244 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса, они заключены под стражу", - говорится в сообщении.

По информации Генпрокуратуры, Хайдаров задержан в качестве подозреваемого по статье 226 Уголовно-процессуального кодекса.

В ходе следствия ему разъяснены процессуальные права и обязанности и обеспечено право защиты - адвокат.