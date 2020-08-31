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Сотрудники ФСБ

ФСБ России разгромила ячейку финансистов ИГИЛ*

ФСБ РФ
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200831/14873247/FSB-Rossii-razgromila-yacheyku-finansistov-IGIL.html

Всего задержанные собрали не менее полумиллиона рублей, в том числе от фигурантов уголовных дел о терроризме.

ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Шесть человек задержаны в России за сбор денег для боевиков "Исламского государства"*, сообщили в Федеральной службе безопасности РФ.

"Проведена операция по пресечению преступной деятельности законспирированной ячейки, действующей на территории Москвы, Московской области, Республики Дагестан, Красноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа, осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды ИГ*", — говорится в релизе, который цитирует РИА Новости.

У задержанных изъяли "средства коммуникации" и платежные инструменты. По информации следствия, они связаны с преступной группой, члены которой уже осуждены за финансирование боевиков ИГИЛ* в Сирии.

Задержание подозреваемых в совершении преступления
© Sputnik / Евгений Биятов
ФСБ России задержала в Санкт-Петербурге сторонников ИГИЛ*
По данным СК России, задержанные занимались финансированием террористов с 2016-го по июнь 2017 года. Всего они собрали не менее полумиллиона рублей, в том числе от фигурантов уголовных дел о терроризме.

Возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности".

В середине августа ФСБ РФ сообщила о заключении под стражу гражданина Узбекистана, который публично оправдывал терроризм среди трудовых мигрантов и призывал к созданию ячейки террористической организации.

* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация

Теги:
Борьба с терроризмом, Исламское государство, ИГИЛ, Россия, ФСБ



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