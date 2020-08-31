ФСБ России разгромила ячейку финансистов ИГИЛ*

Всего задержанные собрали не менее полумиллиона рублей, в том числе от фигурантов уголовных дел о терроризме.

ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Шесть человек задержаны в России за сбор денег для боевиков "Исламского государства"*, сообщили в Федеральной службе безопасности РФ.

"Проведена операция по пресечению преступной деятельности законспирированной ячейки, действующей на территории Москвы, Московской области, Республики Дагестан, Красноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа, осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды ИГ*", — говорится в релизе, который цитирует РИА Новости.

У задержанных изъяли "средства коммуникации" и платежные инструменты. По информации следствия, они связаны с преступной группой, члены которой уже осуждены за финансирование боевиков ИГИЛ* в Сирии.

По данным СК России, задержанные занимались финансированием террористов с 2016-го по июнь 2017 года. Всего они собрали не менее полумиллиона рублей, в том числе от фигурантов уголовных дел о терроризме.

Возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности".

В середине августа ФСБ РФ сообщила о заключении под стражу гражданина Узбекистана, который публично оправдывал терроризм среди трудовых мигрантов и призывал к созданию ячейки террористической организации.

* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация