В Хакасии задержан узбекистанец, призывавший мигрантов к терроризму - ФСБ

Возбуждено уголовное дело по статье "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности". Максимальное наказание по данному обвинению - лишение свободы сроком на семь лет.

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Федеральная служба безопасности РФ сообщила о заключении под стражу гражданина Узбекистана, который публично оправдывал терроризм среди трудовых мигрантов и призывал к созданию ячейки террористической организации, передает РИА Новости.

"…Задокументированы факты распространения в Абакане гражданином республики Узбекистан идеологии международной террористической организации "Исламское движение Узбекистана"*. Указанным лицом распространялись высказывания, направленные на публичное оправдание терроризма и пропаганду среди трудовых мигрантов деятельности лидеров "Исламского движения Узбекистана"* с целью создания ячейки терорганизации", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности". Максимальное наказание по данному обвинению - лишение свободы сроком на семь лет.

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Подозреваемый признал вину, у него были изъяты подтверждающие противоправную деятельность материалы. В настоящее время узбекистанец заключен под стражу, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

* - организация, признанная террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ