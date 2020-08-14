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Преступник за решеткой

В Хакасии задержан узбекистанец, призывавший мигрантов к терроризму - ФСБ

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200814/14772000/V-Khakasii-zaderzhan-uzbekistanets-prizyvavshiy-migrantov-k-terrorizmu---FSB.html

Возбуждено уголовное дело по статье "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности". Максимальное наказание по данному обвинению - лишение свободы сроком на семь лет.

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Федеральная служба безопасности РФ сообщила о заключении под стражу гражданина Узбекистана, который публично оправдывал терроризм среди трудовых мигрантов и призывал к созданию ячейки террористической организации, передает РИА Новости.

"…Задокументированы факты распространения в Абакане гражданином республики Узбекистан идеологии международной террористической организации "Исламское движение Узбекистана"*. Указанным лицом распространялись высказывания, направленные на публичное оправдание терроризма и пропаганду среди трудовых мигрантов деятельности лидеров "Исламского движения Узбекистана"* с целью создания ячейки терорганизации", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности". Максимальное наказание по данному обвинению - лишение свободы сроком на семь лет.

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Подозреваемый признал вину, у него были изъяты подтверждающие противоправную деятельность материалы. В настоящее время узбекистанец заключен под стражу, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

* - организация, признанная террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ

Теги:
Задержание, Хакасия, узбекистанец, Террористы



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