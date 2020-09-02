У водителя в Ташкенте украли 17 млн прямо из салона

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. В Ташкенте мужчина украл из салона автомобиля деньги, сообщает ГУВД.
"Тридцатитрехлетний А. А. залез в салон чужого авто и украл оттуда 17 миллионов сумов, - пишет пресс-служба ГУВД. - 20 августа в ОВД обратился 29-летний житель Кашкадарьинской области З. Н., сообщив о краже денег из салона его авто".
По данному факту было возбуждено уголовное дело.
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В ходе принятых мер сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый в краже. Им оказался 33-летний Абдуфозил А.
Следствие продолжается.