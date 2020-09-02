У водителя в Ташкенте украли 17 млн прямо из салона

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На месте Чиназского рыбного базара построят современный ТЦ Здания и сооружения реализуют на публичных торгах по рыночной стоимости с инвестиционными и социальными обязательствами. Власти республики также снизят налоговую нагрузку на рыбоводческие хозяйства. 79