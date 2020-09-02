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Автомобильные воры

У водителя в Ташкенте украли 17 млн прямо из салона

© Sputnik / Константин Чалабов
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200902/14893148/U-voditelya-v-Tashkente-ukrali-17-mln-pryamo-iz-salona.html

В ОВД обратился 29-летний житель Кашкадарьинской области З. Н., сообщив о краже денег из салона его авто. 

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. В Ташкенте мужчина украл из салона автомобиля деньги, сообщает ГУВД.

"Тридцатитрехлетний А. А. залез в салон чужого авто и украл оттуда 17 миллионов сумов, - пишет пресс-служба ГУВД. - 20 августа в ОВД обратился 29-летний житель Кашкадарьинской области З. Н., сообщив о краже денег из салона его авто".

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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В ходе принятых мер сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый в краже. Им оказался 33-летний Абдуфозил А.

Следствие продолжается. 

Теги:
деньги, кража, Кража, водитель, автомобиль, ограбление, грабеж, Происшествие, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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