В Самарканде должностные лица присвоили свыше 1 миллиарда сумов

На 232,4 миллиона сумов была приобретена 3-комнатная квартира в многоэтажном доме по улице Аль-Хорезми в Самарканде.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Должностные лица "Дирекции по эксплуатации трамвайных линий" в Самарканде присвоили более миллиарда сумов, сообщает STV.

"В 2017-2019 годах должностные лица "Дирекции по эксплуатации трамвайных линий" по предварительному сговору потратили 74,6 млн сумов компании на командировки", - говорится в информации.

Оказалось, что 235,8 млн сумов были необоснованно добавлены к заработной плате сотрудников, а 112,3 млн сумов, полученных от банка на заработную плату, не переданы сотрудникам. На оплату контрактов и другие расходы граждан, не работающих на предприятии, должностными лицами предприятия израсходовано 137 миллионов сумов.

На материальную помощь другим предприятиям направлено 62,5 млн сумов, с корпоративной карты предприятия снято 636,1 тыс. сумов.

Таким образом, должностными лицами расхищена и растрачена сумма в крупном размере в 1 миллиард 258,3 миллион сумов у госпредприятия.

Кроме того, на 232,4 миллиона сумов была приобретена 3-комнатная квартира в многоэтажном доме по улице Аль-Хорезми в Самарканде. Деньги за жилплощадь перечислены на счет ООО "М.Д.Б." . Таким образом лица, подозреваемые в хищении и растрате денег, легализовали свои доходы от преступной деятельности.

В отношении должностных лиц "Дирекция по эксплуатации трамвайных линий" региональным отделением ведомства возбуждено уголовное дело.