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Балкон жилого дома

В Фергане спасатели освободили ребенка из запертой квартиры

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200903/14901173/V-Fergane-spasateli-osvobodili-rebenka-iz-zapertoy-kvartiry.html

Хозяйка жилища на минуту вышла в подъезд, а между тем входная дверь квартиры, в которой находился малыш, захлопнулась.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. В Фергане спасатели освободили маленького ребенка из запертой квартиры, сообщают в МЧС Узбекистана.

"Инцидент произошел 3 сентября, примерно в 11.00, в многоэтажном доме по ул. Темура. Хозяйка жилища на минуту вышла в подъезд, а между тем входная дверь захлопнулась", - говорится в информации.

В квартире остался двухлетний ребенок. На помощь пришли спасатели УЧС Ферганской области и зашли в квартиру через окно с помощью лестницы.

Напомним, в прошлом году в Навоийской области спасатели помогли родителям попасть в дом, где оказались запертыми двое малолетних детей.

Одни дома: спасателям пришлось вскрыть дверь, вызволяя запертых детей >>

С помощью специального инструмента вскрыли входную дверь и передали мальчика 2017 года рождения и девочку 2019 года рождения их родителям. 

Теги:
спасатели, МЧС Узбекистана, МЧС, квартира, дети, Происшествие, Узбекистан, Узбекистан, Фергана



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