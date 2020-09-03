В Фергане спасатели освободили ребенка из запертой квартиры

Хозяйка жилища на минуту вышла в подъезд, а между тем входная дверь квартиры, в которой находился малыш, захлопнулась.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. В Фергане спасатели освободили маленького ребенка из запертой квартиры, сообщают в МЧС Узбекистана.

"Инцидент произошел 3 сентября, примерно в 11.00, в многоэтажном доме по ул. Темура. Хозяйка жилища на минуту вышла в подъезд, а между тем входная дверь захлопнулась", - говорится в информации.

В квартире остался двухлетний ребенок. На помощь пришли спасатели УЧС Ферганской области и зашли в квартиру через окно с помощью лестницы.

Напомним, в прошлом году в Навоийской области спасатели помогли родителям попасть в дом, где оказались запертыми двое малолетних детей.

Одни дома: спасателям пришлось вскрыть дверь, вызволяя запертых детей >>

С помощью специального инструмента вскрыли входную дверь и передали мальчика 2017 года рождения и девочку 2019 года рождения их родителям.