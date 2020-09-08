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Узбекистанка шантажировала знакомую интимными снимками

© Sputnik / Владимир Трефилов
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200908/14934235/Uzbekistanka-shantazhirovala-znakomuyu-intimnymi-snimkami.html

Возбуждено дело по части 1 статьи 165 ("Вымогательство") Уголовного кодекса Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. В Самарканде задержали женщину, которая шантажировала свою знакомую интимными фотографиями, сообщили в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.

По данным пресс-службы ведомства, сентября 42-летняя С. Н., заполучив личные снимки 43-летней Ф. А., пригрозила ей, что опубликует их в Интернете и покажет родственникам потерпевшей, если та не заплатит ей 2,2 тысячи долларов.

Девушка с фотоаппаратом
pixabay
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Следственный отдел при УКД ОВД Самарканда возбудил дело по части 1 статьи 165 ("Вымогательство") Уголовного кодекса Узбекистана.

С. Н. привлечена в качестве обвиняемой, в отношении нее избрана мера пресечения в виде залога. Предварительное следствие продолжается.

Ранее в Хорезме задержали 30-летнего мужчину, который шантажировал свою 22-летнюю знакомую интимными снимками и видео.

Теги:
Следственный департамент при МВД Узбекистана, фотография, уголовное дело, шантаж, Самаркандская область, Узбекистан



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