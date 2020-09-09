Сколько смертельных ДТП произошло в Узбекистане с начала года

Аварии были зафиксированы в Ферганской области – 550 случаев; в Ташкентской области – 429; в Ташкенте – 396.

ТАШКЕНТ, 9 сен - Sputnik. С начала этого года на территории Узбекистана произошло почти 1 000 смертельных ДТП, сообщают в ГУБДД.

"С января по август в республике произошло 3 596 дорожно-транспортных происшествий, что на 520, или 12,6%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года (4 116)", - говорится в информации.

Из всех зафиксированных за указанный период дорожно-транспортных происшествий 76,6% произошло в дневное время, 23,4% – в ночное.

За указанный период количество ДТП с участием пешеходов составило 1 528, с участием детей – 619, велосипедистов – 471, мотоциклистов – 108, нелицензионных такси – 112 и с участием лиц, не имевших соответствующих документов на управление автомобилем, – 198 случаев.

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28,4% ДТП произошли из-за перехода пешеходами улиц в неположенном месте, 17,1% – из-за несоблюдения водителями установленного режима скорости, 13,1% – из-за передвижения велосипедистов по проезжей части, 9,3% – по причине невнимательности водителей, 7% – из-за выезда на встречное направление в местах, где нет бетонного ограждения, 3,2% – по причине засыпания водителя за рулем и 2,5% – по причине управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Аварии были зафиксированы в Ферганской области – 550 случаев; в Ташкентской области – 429; в Ташкенте – 396.