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Узбекистанец попал в больницу из-за замечания по поводу громкой музыки

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200910/14942371/Uzbekistanets-popal-v-bolnitsu-iz-za-zamechaniya-po-povodu-gromkoy-muzyki.html

Потерпевший был госпитализирован с тяжкими телесными повреждениями, опасными для жизни. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Житель Джизакской области был избит из-за того, что сделал замечание молодому человеку по поводу громкой музыки, сообщили в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.

Насилие в семье
© Flickr /
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По данным пресс-службы, инцидент произошел поздним вечером 12 августа в махаллинском сходе граждан "Самаркандкудук" Шараф-Рашидовского района. Сорокалетний Р. И. высказал 18-летнему О. А. претензию из-за того, что тот громко слушал песню и мешал людям отдыхать. Между ними произошла ссора, в ходе которой О. А. избил Р. И. 

Потерпевший был госпитализирован с тяжкими телесными повреждениями, опасными для жизни.

Следственный отдел при местном ОВД возбудил уголовное дело по части 1 статьи 104 ("Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений") УК Узбекистана.

О. А. привлечен в качестве подозреваемого. Идет предварительное следствие.

Теги:
Узбекистан, избиение, уголовное дело, музыка, Джизакская область



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