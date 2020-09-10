Узбекистанец попал в больницу из-за замечания по поводу громкой музыки

Потерпевший был госпитализирован с тяжкими телесными повреждениями, опасными для жизни. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Житель Джизакской области был избит из-за того, что сделал замечание молодому человеку по поводу громкой музыки, сообщили в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.

По данным пресс-службы, инцидент произошел поздним вечером 12 августа в махаллинском сходе граждан "Самаркандкудук" Шараф-Рашидовского района. Сорокалетний Р. И. высказал 18-летнему О. А. претензию из-за того, что тот громко слушал песню и мешал людям отдыхать. Между ними произошла ссора, в ходе которой О. А. избил Р. И.

Потерпевший был госпитализирован с тяжкими телесными повреждениями, опасными для жизни.

Следственный отдел при местном ОВД возбудил уголовное дело по части 1 статьи 104 ("Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений") УК Узбекистана.

О. А. привлечен в качестве подозреваемого. Идет предварительное следствие.