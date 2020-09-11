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Драка

В Андижане мужчина избил другого за "не тот" взгляд на девушку

ГУВД
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200911/14954743/V-Andizhane-muzhchina-izbil-drugogo-za-ne-tot-vzglyad-na-devushku.html

Гражданский муж девушки сильно разозлился, когда заметил взгляд другого мужчины на возлюбленной. Что было дальше - читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. В Андижане в ходе ссоры из-за дамы мужчина сильно избил своего оппонента, сообщают в Следственном департаменте.

"Конфликт произошел 2 сентября, примерно в 12.00, на рынке сельскохозяйственной продукции в махаллинском сходе граждан "Ёрбоши". 37-летний Б. Т. из-за ревности к своей гражданской жене Н. У. вступил в ссору с 31-летним Х. Х.", - говорится в информации.

В ходе конфликта он ударил другого мужчину острым предметом, закрепленным на кусок деревянной рейки, тем самым нанеся ему тяжелые травмы.

По сообщениями СМИ, причиной ссоры стал "не тот взгляд на девушку".

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По данному факту Следственным отделом при УКД ОВД города Андижан возбуждено уголовное дело.

В настоящее время ведется предварительное следствие.

Теги:
ревность, Узбекистан, Узбекистан, Андижанская область, Андижан, Происшествие



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