В Андижане мужчина избил другого за "не тот" взгляд на девушку

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. В Андижане в ходе ссоры из-за дамы мужчина сильно избил своего оппонента, сообщают в Следственном департаменте.
"Конфликт произошел 2 сентября, примерно в 12.00, на рынке сельскохозяйственной продукции в махаллинском сходе граждан "Ёрбоши". 37-летний Б. Т. из-за ревности к своей гражданской жене Н. У. вступил в ссору с 31-летним Х. Х.", - говорится в информации.
В ходе конфликта он ударил другого мужчину острым предметом, закрепленным на кусок деревянной рейки, тем самым нанеся ему тяжелые травмы.
По сообщениями СМИ, причиной ссоры стал "не тот взгляд на девушку".
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По данному факту Следственным отделом при УКД ОВД города Андижан возбуждено уголовное дело.
В настоящее время ведется предварительное следствие.