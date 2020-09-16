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Женщина закрывает лицо руками

Пьяный мужчина без причины избил незнакомую девушку - реакция ГУВД

© CC0 / Unsplash / Melanie Wasser
Происшествия
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https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200916/14990731/Pyanyy-muzhchina-bez-prichiny-izbil-neznakomuyu-devushku---reaktsiya-GUVD.html

Все произошло 11 сентября рядом с автобусной остановкой в Учтепинском районе Ташкента. Неизвестный подошел к незнакомой ему девушке и беспричинно нанес ей несколько ударов по голове и лицу.

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. На днях в социальной сети распространилась история избиения девушки неизвестным человеком. Автор публикации рассказывает, в том числе о бездействии сотрудников ОВД, которые, по ее мнению, вели себя равнодушно и не предприняли никаких мер в отношении злоумышленника.

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В столичном ГУВД прокомментировали инцидент. Все произошло 11 сентября рядом с автобусной остановкой в Учтепинском районе Ташкента. Неизвестный подошел к незнакомой ему девушке и беспричинно нанес ей несколько ударов по голове и лицу.

О происшествии районному инспектору профилактики сообщили прохожие. Сотрудники ППС доставили участников инцидента в отдел внутренних дел № 7 УКД ОВД Учтепинского района для документирования обстоятельств произошедшего.

"На месте сотрудники ОВД выяснили, что нападавший находился в нетрезвом состоянии. Он не смог объяснить причины нападения. Позже было проведено освидетельствование, которое подтвердило состояние сильного алкогольного опьянения. Также была проведена судебно-медицинская экспертиза пострадавшей, согласно которой зафиксирована легкая степень телесных повреждений," — говорится в сообщении.

В настоящее время мужчина задержан. По данному факту прокуратурой Учтепинского района возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Теги:
ГУВД Ташкента, Ташкент, пьяный, девушка, избиение, Происшествие



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