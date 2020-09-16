Пьяный мужчина без причины избил незнакомую девушку - реакция ГУВД

Все произошло 11 сентября рядом с автобусной остановкой в Учтепинском районе Ташкента. Неизвестный подошел к незнакомой ему девушке и беспричинно нанес ей несколько ударов по голове и лицу.

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. На днях в социальной сети распространилась история избиения девушки неизвестным человеком. Автор публикации рассказывает, в том числе о бездействии сотрудников ОВД, которые, по ее мнению, вели себя равнодушно и не предприняли никаких мер в отношении злоумышленника.

Я защищала свою честь: почему девушка избила парней в Намангане >>

В столичном ГУВД прокомментировали инцидент. Все произошло 11 сентября рядом с автобусной остановкой в Учтепинском районе Ташкента. Неизвестный подошел к незнакомой ему девушке и беспричинно нанес ей несколько ударов по голове и лицу.

О происшествии районному инспектору профилактики сообщили прохожие. Сотрудники ППС доставили участников инцидента в отдел внутренних дел № 7 УКД ОВД Учтепинского района для документирования обстоятельств произошедшего.

"На месте сотрудники ОВД выяснили, что нападавший находился в нетрезвом состоянии. Он не смог объяснить причины нападения. Позже было проведено освидетельствование, которое подтвердило состояние сильного алкогольного опьянения. Также была проведена судебно-медицинская экспертиза пострадавшей, согласно которой зафиксирована легкая степень телесных повреждений," — говорится в сообщении.

В настоящее время мужчина задержан. По данному факту прокуратурой Учтепинского района возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".