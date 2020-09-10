Я защищала свою честь: почему девушка избила парней в Намангане

В разговоре молодые люди сильно задели чувства девушки, когда нецензурно выражались в адрес ее больной матери.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Девушка, избившая несколько дней назад парней в Намангане, подробно рассказала, почему она это сделала, сообщает Daryo.uz.

Оказалось, что Гульсанам Алиджонова просто защищала свою честь: в тот самый день она гостила у сестры и они вместе с ребенком стояли на улице, разговаривая с таксистом. В какой-то момент, по словам девушки, к ним подъехал автомобиль Spark.

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"Один из парней в машине посмеялся надо мной за футболку и шорты. Я ответила соответственно. Затем он обматерил меня и поехал дальше. Это слышала и моя сестра", - говорит Гульсанам.

По ее словам, они с таксистом решили догнать парней. Уже в разговоре с этими молодыми людьми, один из них схватил Гульсанам за футболку, и началась драка.

"Один из них схватил меня, якобы разнимая нас, и я ответила. Оба разбежались по разным сторонам. Когда мы вернулись к такси, остальные ребята в машине били таксиста. Увидев нас, они сели в машину и уехали. Моя сестра сняла инцидент на телефон. Таксист в качестве доказательства произошедшего попросил скинуть запись и на его телефон. Так видео попало в Сеть", — говорит девушка.

По ее словам, в разговоре парни сильно задели ее чувства, когда нецензурно выражались в адрес ее больной матери.

Оказалось, что Гульсанам всего 23 года и в настоящее время она учится в Наманганском государственном университете на факультете физической культуры.

Daryo / Toirbek Komiljonov Гульсанам Алиджонова

Девушка занимается боксом, карате и два года - WTF Taekwondo. Гульсанам - победитель чемпионата Узбекистана по этому направлению, а также победитель турнира Namangan Open.

Более того, Гульсанам в последнее время занимается волонтерством. В Координационном центре спонсорства Нарынского района она принимала участие в приеме заявок, регистрации и доставке продуктов питания нуждающимся семьям.

Daryo / Toirbek Komiljonov Гульсанам Алиджонова

Напомним, на данный момент следственным отделом Нарынского РОВД ведется расследование дела в отношении Гульсанам по статье УК "Хулиганство".