В Бухаре задержан мужчина, который шантажировал любовницу

Оказалось, что пара познакомилась в ноябре 2008 года и состояла в любовных отношениях. Однако, девушка решила расстаться с мужчиной в августе этого года.

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. В Бухаре задержан мужчина, шантажировавший любовницу распространением ее интимных фото, сообщил корреспондент в репортаже Zo'r TV.

"34-летний житель Гиждуванского района У.К. требовал у девушки тысячу долларов. Он пригрозил девушке, что отравит ее фотографии интимного содержания родственникам, а также распространит их в социальных сетях", - говорится в сообщении.

Известно, что пара познакомилась в ноябре 2008 года и состояла в любовных отношениях. Однако, Р.А. решила расстаться с У.К. в августе этого года.

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Позже девушка все же решилась обратиться в органы, вследствие чего мужчина был задержан 4 сентября в Бухаре.

На данный момент в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 165 Уголовного кодекса (Вымогательство).