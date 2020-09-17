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В Бухаре задержан мужчина, который шантажировал любовницу

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Оказалось, что пара познакомилась в ноябре 2008 года и состояла в любовных отношениях. Однако, девушка решила расстаться с мужчиной в августе этого года. 

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. В Бухаре задержан мужчина, шантажировавший любовницу распространением ее интимных фото, сообщил корреспондент в репортаже Zo'r TV.

"34-летний житель Гиждуванского района У.К. требовал у девушки тысячу долларов. Он пригрозил девушке, что отравит ее фотографии интимного содержания родственникам, а также распространит их в социальных сетях", - говорится в сообщении.

Известно, что пара познакомилась в ноябре 2008 года и состояла в любовных отношениях. Однако, Р.А. решила расстаться с У.К. в августе этого года. 

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Позже девушка все же решилась обратиться в органы, вследствие чего мужчина был задержан 4 сентября в Бухаре.

На данный момент в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 165 Уголовного кодекса (Вымогательство).

Теги:
Бухара, Узбекистан, Узбекистан, шантаж, Происшествие



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