В Ташкенте девушка сожгла машину парня — он не хотел жениться

Оказалось, что пару давно уже связывали романтические отношения. Молодой человек обещал своей избраннице вступить в брак, но слова не сдержал.

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Ранее мы писали о том, что, согласно статистике, период пандемии жители Ташкента стали меньше разводиться и жениться.

Однако некоторые горожане не согласны с таким положением дел. Одна из таких историй накануне приключилась в Учтепинском районе.

В субботу ночью в дежурную часть районного УКД ОВД поступило сообщение о том, что на 11 квартале 19-летняя уроженка Кашкадарьинской области Ситора Г. подожгла автомобиль Lacetti Jentra.

Машина принадлежала ее 23-летнему молодому человеку Асилбеку Н.

© ГУВД г. Ташкента. В Ташкенте девушка сожгла Jentra своего парня

Проверка установила, что возлюбленные действительно некоторое время состояли в романтических отношениях.

"Мужчина обещал в дальнейшем вступить с ней в брак, однако слова не сдержал. В связи с разочарованием по данному поводу девушка облила бензином автомобиль молодого человека внутри и снаружи, а затем подожгла транспортное средство", — говорится в сообщении ГУВД.

Обстоятельства дела изучаются.