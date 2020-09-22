В Самарканде произошло ограбление автозаправочной станции

Неизвестный, воспользовавшись тем, что была открыта дверь офиса на втором этаже автозаправочной станции, пробрался в помещение и украл деньги из сейфа.

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. В Самарканде задержали двух мужчин, которые обокрали автозаправочную станцию на 320 миллионов сумов, сообщает МВД.

"В ОВД Джамбайского района с заявлением обратился А., 1992 года рождения. В своем заявлении он сообщил о том, что в ночь на 18 сентября этого года неизвестный, воспользовавшись тем, что была открыта дверь офиса на втором этаже автозаправочной станции, расположенной в Джамбайском районе, пробрался в помещение и украл деньги из сейфа", - говорится в сообщении.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ОВД Джамбайского района, обвинение в совершении данного преступления было предъявлено жителю МСГ "Чумчукли" Ургутского района Ж., 1995 года рождения, и жителю МСГ "Терак" Ургутского района Х., 1998 года рождения, у которых изъято и оформлено 84 500 000 сум денег в качестве вещественного доказательства.

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По данному факту следственным отделом при ОВД Джамбайского района возбуждено уголовное дело.