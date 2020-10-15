В Волгограде предотвратили теракты - ФСБ

В планах террористов была организация взрывов в зданиях органов власти, в общежитиях военных и опасных производств. Задержания боевиков ячейки прошли также в Москве, Петербурге, Уфе и Майкопе.

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. В Волгограде нейтрализована группировка боевиков, которые планировали в городе теракты, сообщает РИА Новости. При задержании ликвидированы главарь и его сообщник.

Ячейка террористов "Катиба Таухид валь-Джихад"* включала выходцев из Центральноазиатского региона и координировалась из Сирии, проинформировали в ФСБ.

В планах террористов была организация взрывов в зданиях органов власти, в общежитиях военных и опасных производств. Задержания боевиков ячейки прошли также в Москве, Петербурге, Уфе и Майкопе.

В июле 2020 года Федеральная служба безопасности РФ сообщала о предотвращении теракта в Москве. По данным силовиков, у заброшенных гаражей в подмосковных Химках был замечен подозрительный мужчина. При попытке задержания он открыл огонь и был ликвидирован. У него нашли автомат Калашникова и гранаты.

Сообщается, что террористической группировкой, в которой состоял мужчина, планировался теракт в одном из людных мест Москвы.

* - организация, запрещенная в России и других государствах