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В Волгограде предотвратили теракты - ФСБ

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https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201015/15187595/V-rossiyskom-gorode-Volgograd-predotvratili-terakty---FSB.html

В планах террористов была организация взрывов в зданиях органов власти, в общежитиях военных и опасных производств. Задержания боевиков ячейки прошли также в Москве, Петербурге, Уфе и Майкопе.

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. В Волгограде нейтрализована группировка боевиков, которые планировали в городе теракты, сообщает РИА Новости. При задержании ликвидированы главарь и его сообщник.

Ячейка террористов "Катиба Таухид валь-Джихад"* включала выходцев из Центральноазиатского региона и координировалась из Сирии, проинформировали в ФСБ.

В планах террористов была организация взрывов в зданиях органов власти, в общежитиях военных и опасных производств. Задержания боевиков ячейки прошли также в Москве, Петербурге, Уфе и Майкопе.

Сотрудники ФСБ
ФСБ РФ
ФСБ РФ предотвратила теракт против силовиков в Кабардино-Балкарии

В июле 2020 года Федеральная служба безопасности РФ сообщала о предотвращении теракта в Москве. По данным силовиков, у заброшенных гаражей в подмосковных Химках был замечен подозрительный мужчина. При попытке задержания он открыл огонь и был ликвидирован. У него нашли автомат Калашникова и гранаты. 

Сообщается, что террористической группировкой, в которой состоял мужчина, планировался теракт в одном из людных мест Москвы.

* - организация, запрещенная в России и других государствах

Теги:
теракт, Волгоград, россия, ФСБ



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