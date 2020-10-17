В Ташкенте ночью разыгрался пожар на территории рынка "Янгиобод"

Сотрудники МЧС ликвидировали вспыхнувшее пламя огня в течение нескольких минут. Позже выяснилось, что возгорание произошло из-за мусора, собранного на окраине базара.

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Накануне на одном из столичных рынков произошел пожар, сообщают в пресс-службе МЧС Узбекистана.

"16 октября в 22.55 в дежурную часть УЧС Ташкент поступило сообщение о том, что на территории рынка "Янгиобод", расположенного в Яшнабадском районе, возник пожар", – информируется в релизе.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники пожарно-спасательной бригады МЧС. Вспыхнувшее пламя огня было ликвидировано в течение нескольких минут. Позже выяснилось, что причиной возникновения пожара стал мусор, который воспламенился на окраине рынка.