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В Ташкенте ночью разыгрался пожар на территории рынка "Янгиобод"

Пресс-служба МЧС
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
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Сотрудники МЧС ликвидировали вспыхнувшее пламя огня в течение нескольких минут. Позже выяснилось, что возгорание произошло из-за мусора, собранного на окраине базара.

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Накануне на одном из столичных рынков произошел пожар, сообщают в пресс-службе МЧС Узбекистана.

"16 октября в 22.55 в дежурную часть УЧС Ташкент поступило сообщение о том, что на территории рынка "Янгиобод", расположенного в Яшнабадском районе, возник пожар", – информируется в релизе. 

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники пожарно-спасательной бригады МЧС. Вспыхнувшее пламя огня было ликвидировано в течение нескольких минут. Позже выяснилось, что причиной возникновения пожара стал мусор, который воспламенился на окраине рынка.

Теги:
МЧС Узбекистана, тушение пожара, пожар, базар, рынок, Ташкент



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