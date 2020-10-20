В Ташкентской области произошло сразу несколько пожаров

Происшествие случилось сегодня, 20 октября: в 07.19 три домохозяйства, расположенных по соседству, воспламенились с разницей в несколько минут.

ТАШКЕНТ, 20 окт - Sputnik. На территории махалли "Алока" в Зангиатинском районе Ташкентской области произошло возгорание сразу в трех домах, сообщают в МЧС.

"Происшествие случилось сегодня, 20 октября: в 07.19 три домохозяйства, расположенных по соседству, воспламенились с разницей в несколько минут. На место ЧС мгновенно прибыли пожарно-спасательные расчеты УЧС Ташкентской области. В 08.05 пламя было локализовано, а в 08.33 полностью ликвидировано", - говорится в информации.

Инцидент обошелся без жертв и пострадавших. Общая площадь возгорания составила 400 кв. м.

Напомним, вчера в МЧС предупредили граждан соблюдать бдительность при эксплуатации газовых и других отопительных приборов.

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Так как понижение температуры воздуха является причиной увеличения использования газовых и других отопительных приборов, работающих на альтернативном топливе, то неправильная эксплуатация может привести к пожарам, а также к отравлению угарным газом.