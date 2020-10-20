Двое граждан Турции пытались в Ташкенте расплатиться "куклой" за кольцо

Известно, что на квартире, где проживали задержанные, был изъят принтер, на котором была изготовлена "кукла" с использованием цветной бумаги.

ТАШКЕНТ, 20 окт - Sputnik. Сотрудники полиции Ташкента задержали двух граждан Турции, пытавшихся расплатиться "куклой" - пачками простой бумаги за покупку бриллиантового кольца стоимостью 110 тысяч долларов, сообщает ГУВД столицы.

В УВД Юнусабадского района Ташкента поступило заявление от местного жителя, который сообщил, что двое граждан Турции при покупке у него бриллиантового кольца за 110 тысяч долларов расплатились пачками пустой бумаги, которые только снаружи были прикрыты настоящими купюрами.

"Подозреваемые были задержаны. Они уже дали признательные показания", - говорится в сообщении.

Известно, что на квартире, где проживали задержанные, был изъят принтер, на котором была изготовлена "кукла" с использованием цветной бумаги.

По данному факту в отношении граждан Турции было возбуждено уголовное дело статье "Мошенничество в особо крупном размере". Проводится предварительное расследование.