Несовершеннолетний водитель автомобиля "Нексия", двигаясь по улице Урта хужа хаса, совершил наезд на стоящего на обочине пешехода К. З., который от полученных травм скончался на месте происшествия.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. В Ферганской области несовершеннолетний сбил насмерть пешехода, который стоял на обочине, сообщают в УВД Ферганской области.

"Двадцать первого октября несовершеннолетний водитель автомобиля "Нексия", двигаясь по улице Урта хужа хаса, совершил наезд на стоящего на обочине пешехода К. З., который от полученных травм скончался на месте происшествия", - говорится в информации.

По данному факту Следственным отделением при ОВД Кувинского района возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса. Ведутся следственные действия.

УВД Ферганской области В Ферганской области несовершеннолетний водитель сбил насмерть пешехода

Управление внутренних дел Ферганской области просит всех водителей быть бдительными на дорогах и не забывать, что несоблюдение правил дорожного движения может привести к печальным последствиям.