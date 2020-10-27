Таможенники предотвратили незаконную операцию почти на 10 млрд сумов

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой Государственного таможенного комитета во взаимодействии с таможенными управлениями по Андижанской и Ташкентской областям предотвратили транзитную операцию по незаконному и сокрытому от таможенного контроля ввозу товарно-материальных ценностей. Об этом сообщила пресс-служба ГТК.

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Согласно плану правонарушителей грузовые автотранспортные средства с загруженными товарно-материальными ценностями изначально прибыли на территорию Узбекистана через приграничный таможенный пост "Даут-ата" Республики Каракалпакстан. После прибытия грузовых автомобилей в Ташкентскую область все товары были выгружены и заменены другим товаром. Затем по плану грузовые автомобили должны были выехать из страны через приграничный таможенный пост "Дустлик" Андижанского областного таможенного управления.

Однако прибывшие поздней ночью на этот пост два грузовых автотранспортных средства досмотрели таможенники и заметили, что между сведениями в товаросоправодительных документах и изображениями на дисплее системы досмотра были расхождения.

По документам, в одном автомобиле должны были находиться товары 11 разновидностей, в другом - 14.

Фактически автомобили были загружены товарами с относительно низкой таможенной стоимостью.

В ходе оперативного мероприятия выяснилось, что товары, заявленные в документах, были выгружены на одном из складов в Зангиотинском районе Ташкентской области.

При осмотре склада, нашелся и "хозяин" груза - иностранный гражданин. Однако он не смог предоставить никаких документов, подтверждающих таможенную оформленность товаров.

Как было установлено, двери прицепов автотранспортных средств не открывались - пломбы не были повреждены. Выяснилось, что для подмены товаров прицепы были вскрыты с другой стороны.

Таким образом, таможенники выявили и предотвратили незаконную выгрузку внутри страны 9113 единиц товарно-материальных ценностей 24 разновидностей на общую сумму 6 миллиардов 502 миллиона сумов.

В результате оперативного мероприятия у правонарушителей были изъяты и помещены на временное хранение товарно-материальные ценности и транспортные средства общей стоимостью более 9 миллиардов 850 миллионов сумов.

По выявленному факту ведутся таможенные проверки и следственные действия.