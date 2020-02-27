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Таможенники пресекли незаконный ввоз боеприпасов в Узбекистан

Таможенники остановили незаконный ввоз боеприпасов в Узбекистан

Пресс-служба ГТК
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200227/13556667/Tamozhenniki-ostanovili-nezakonnyy-vvoz-boepripasov-v-Uzbekistan.html

В автотранспортном средстве были обнаружены сокрытые от таможенного контроля и не заявленные в пассажирской таможенной декларации 337 единиц гильз для огнестрельного оружия и 15 килограммов дроби.

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. Возможное ЧП смогли предотвратить сотрудники Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями, сообщили в пресс-службе ГТК.

На приграничном таможенном посту "Даут-ата" в Каракалпакстане, в ходе таможенного досмотра автомобиля "Лада Ларгус" были обнаружены сокрытые от таможенного контроля и не заявленные в таможенной декларации 337 единиц гильз для огнестрельного оружия и 15 килограммов дроби.

Для справки: Дробь (охотничья) — разновидность поражающих элементов, которыми снаряжаются патроны гладкоствольного оружия.

Сотрудник правоохранительных органов на фоне мечети
ГУВД г. Ташкента
Усиливать меры безопасности в связи с задержанием террористов не планируется - МВД

В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

Вчера мы сообщали о том, что в Ташкенте и Ташкентской области задержали группу из 21 лиц, попавших под идеологическое влияние международных террористических организаций и экстремистских течений.

Это уже вторая задержанная группа террористов за неделю. 19 февраля стало известно о том, что в столице задержаны более 20 участников террористической группы.

Теги:
Узбекистан, Государственный таможенный комитет, таможенники, боеприпасы, Происшествие



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