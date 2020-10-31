В Навоийской области два брата отравились угарным газом

ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Двое несовершеннолетних юношей 2004 года рождения скончались от отправления угарным газом из газовой печи, которая была установлена в доме. Все произошло 30 октября в 9 утра, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры республики.

Трагедия случилась в махалле "Пахтакор" Навбахорского района Навоийской области.

Расследование ведется районной прокуратурой.

В декабре 2019 года в Кибрайском районе Ташкентской области 16 человек, члены одной семьи, отравились угарным газом. По данным Следственного департамента при МВД Узбекистана, ранним утром 1 декабря пострадавшие, 11 из которых — несовершеннолетние дети, обратились за помощью в местное медицинское учреждение. Тогда все обошлось, никто не погиб.