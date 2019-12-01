В Ташобласти семья из 16 человек отравилась угарным газом

Пострадавшие обратились в медицинское учреждение ранним утром 1 декабря. Среди них 11 несовершеннолетних детей.

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. В Кибрайском районе Ташкентской области 16 человек, члены одной семьи, отравились угарным газом. Об этом сообщили в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.

По данным ведомства, ранним утром 1 декабря пострадавшие, 11 из которых — несовершеннолетние дети, обратились за помощью в местное медицинское учреждение. Погибших нет.

Отравление угарным газом стало самой главной проблемой Узбекистана с наступлением холодов. Так, в одной только Кашкадарьинской области за несколько дней пострадали девять человек

До этого в здании ОВД Зааминского района Джизакской области семеро наемных рабочих, проводивших ремонт, погибли от отравления газом.

Напомним, угарный газ может образовываться везде, где есть процесс горения. Самые распространенные источники — газовые приборы, масляные и газовые печи, двигатели, выбрасывающие выхлопные газы. Риск отравления увеличивают трещины в печах, заблокированные трубы, забитый дымоход, недостаточный доступ свежего воздуха, тесные конструкции домов.

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