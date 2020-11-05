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Изъятые в ходе рейдов наркотики

Узбекские таможенники пресекли транзит более 170 кг наркотиков из Таджикистана

© Sputnik / Андрей Стенин
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201105/15324304/Uzbekskie-tamozhenniki-presekli-tranzit-bolee-170-kg-narkotikov-iz-Tadzhikistana.html

Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических веществ в особо крупном размере".

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Таможенники Узбекистана пресекли перевозку 172,5 килограмма наркотиков в поезде, следовавшем транзитом из Таджикистана. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК) республики.

По данным пресс-службы, на посту "Сариасия" в Сурхандарьинской области на границе с Таджикистаном при досмотре транзитного грузового поезда, прибывшего из соседнего государства, на дне двух вагонов были обнаружены специально оборудованные тайники, где хранились завернутые в полиэтилен и обмотанные скотчем контейнеры.

"В ходе вскрытия было установлено, что в тайниках содержатся наркотики общим весом 172,5 килограмма", — говорится в публикации.

В частности, было изъято 11,987 килограмма героина, 33,2 килограмма гашиша и 127,25 килограмма гашишного масла.

Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических веществ в особо крупном размере". Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Мероприятие по уничтожению наркотических средств
Sputnik / Дильшода Рахматова
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По данным Национального информационно-аналитического центра по контролю за наркотиками при Кабмине республики, наиболее популярными видами транспортировки наркотиков (80 процентов изъятий) стали закладки в грузовые поезда, следующие из Афганистана и Таджикистана, а также тайники на приграничных территориях.

Через территорию Узбекистана проходит так называемый "северный маршрут" — крупнейший в мире наркотрафик по поставке опиума из Афганистана в Россию и далее — в страны Европы, по которому ежегодно переправляется до 100 тонн сильнодействующих наркотиков.

Теги:
Государственный таможенный комитет, борьба с незаконным оборотом наркотиков, наркотики, Таджикистан, Узбекистан



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