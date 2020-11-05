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В Ташкенте девушка отняла у мужчины документы и вымогала деньги

© Sputnik / Владимир Трефилов
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201105/15327353/V-Tashkente-devushka-otnyala-u-muzhchiny-dokumenty-i-vymogala-dengi.html

К слову, каким образом молодая девушка смогла отнять у взрослого мужчины важные документы - остается загадкой.

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. В Ташкенте девушка отобрала у 52-летнего мужчины документы на машину и паспорт, чтобы вымогать крупную сумму денег, сообщают в ГУВД столицы.

"В органы внутренних дел Мирабадского района обратился с заявлением Чули Р., который просил принять меры в отношении 25-летней Зилолы Х. Девушка, отобрав у мужчины паспорт, водительское удостоверение и техпаспорт, требовала 300 долларов", - говорится в информации.

В противном случае Зилола угрожала уничтожить документы.

К слову, каким образом молодая девушка смогла отнять у взрослого мужчины важные документы - остается загадкой.

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Двадцать третьего октября с поличным при получении денег девушка была задержана правоохранителями. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 165 ("Вымогательство") Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Теги:
Происшествие, Вымогательство, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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