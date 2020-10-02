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В Сырдарьинской области два парня вымогали деньги за поступление в вуз

© Sputnik / Евгений Одиноков
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201002/15101379/V-Syrdarinskoy-oblasti-dva-parnya-vymogali-dengi-za-postuplenie-v-vuz.html

Известно, что они обещали поступление на учебу в Южноказахстанский государственный университет имени Мухтара Ауэзова в Шымкенте. За эти услуги мошенники вымогали две тысячи долларов.

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. Узбекистанцы вымогали деньги за поступление в вузы других стран и были арестованы, говорится в эфире телеканала "Узбекистан 24".

"Восемнадцатилетний житель Сырдарьинской области и его сообщник 17-летний житель города Гулистана незаконно получали деньги за поступление в зарубежные вузы", - говорится в сообщении.

Известно, что они обещали поступление на учебу в Южноказахстанский государственный университет имени Мухтара Ауэзова в Шымкенте. За эти услуги мошенники вымогали две тысячи долларов.

Назвавшись преподавателем вуза, мужчина обещал "помощь" в поступлении >>

Мошенники были задержаны с поличным сотрудниками Сырдарьинского областного управления СГБ и территориального управления департамента по борьбе с экономическими преступлениями.

Напомним, ранее была задержан преподаватель Самаркандского государственного университета, обещавший устроить абитуриента в этот вуз за вознаграждение в размере $6 тысяч.

Теги:
вузы, вуз, ВУЗ, Происшествие, мошенничество, мошенник, Узбекистан, Узбекистан, Сырдарьинская область, Сырдарья



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