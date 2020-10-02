В Сырдарьинской области два парня вымогали деньги за поступление в вуз

Известно, что они обещали поступление на учебу в Южноказахстанский государственный университет имени Мухтара Ауэзова в Шымкенте. За эти услуги мошенники вымогали две тысячи долларов.

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. Узбекистанцы вымогали деньги за поступление в вузы других стран и были арестованы, говорится в эфире телеканала "Узбекистан 24".

"Восемнадцатилетний житель Сырдарьинской области и его сообщник 17-летний житель города Гулистана незаконно получали деньги за поступление в зарубежные вузы", - говорится в сообщении.

Известно, что они обещали поступление на учебу в Южноказахстанский государственный университет имени Мухтара Ауэзова в Шымкенте. За эти услуги мошенники вымогали две тысячи долларов.

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Мошенники были задержаны с поличным сотрудниками Сырдарьинского областного управления СГБ и территориального управления департамента по борьбе с экономическими преступлениями.

Напомним, ранее была задержан преподаватель Самаркандского государственного университета, обещавший устроить абитуриента в этот вуз за вознаграждение в размере $6 тысяч.