В лесах Кашкадарьинской области вспыхнул пожар

О причинах возникновения пожара и ущербе для лесного хозяйства не сообщается. Эта информация будет предоставлена дополнительно.

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. В пресс-службе Кашкадарьинского областного управления экологии сообщили о крупном лесном пожаре, произошедшем в Камашинском районе Кашкадарьинской области.

Информационная служба Кашкадарьинского областного управления экологии Лесные пожары в Кашкадарьинской области

Огонь сильно повредил редкие деревья, растения и животный мир на территории лесного хозяйства.

О причинах возникновения пожара и ущербе для лесного хозяйства не сообщается. Эта информация будет предоставлена дополнительно, уточнили в ведомстве.

Информационная служба Кашкадарьинского областного управления экологии Лесные пожары в Кашкадарьинской области

Два месяца назад аналогичное ЧП было зафиксировано в Сурхандарьинской области. Сотрудники МЧС потушили крупный пожар, который охватил территорию в 50 га. Возгорание произошло в горном месте "Гуримбулок", расположенном на территории лесного хозяйства "Кизирик" в Шерабадском районе.

Пожар возник в результате поджога сухой травы, пламя моментально начало распространяться.