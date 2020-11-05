В Кашкадарьинской области задержали пенсионера, хранившего марихуану дома

Он хранил с целью дальнейшей продажи в подвале своего дома 1832,3 гр. наркотического средства марихуана, а также два свертка бумаги с 26,6 гр. наркотикосодержащих растений каннабис.

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. В доме 72-летнего пенсионера в Кашкадарьинской области выявлено около 2 кг. наркотических средств, сообщает Следственный департамент.

"31 октября в 13.20 часов в ходе совместного оперативного мероприятия проведенного со стороны сотрудников СГБ и сотрудниками ОВД Яккабагского района Кашкадарьинской области, был осмотрен дом 72-летнего У.М. Оказалось, что он хранил с целью дальнейшей продажи в подвале своего дома 1832,3 гр. наркотического средства марихуана, а также два свертка бумаги с 26,6 гр. наркотикосодержащих растений каннабис", - говорится в сообщении.

По данному факту Следственным отделом при ОВД Яккабагского района в отношении У.М. было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 25-273 Уголовного Кодекса (покушение на незаконную продажу наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ в крупных размерах) Республики Узбекистан.

В данный момент У.М. привлечен в качестве обвиняемого по ч.1 ст. 270 и по ч.5 ст. 25-273 Уголовного Кодекса Республики Узбекистан и в отношении него избрана мера пресечения в виде "Залога".

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Расследование продолжается.

Следует отметить, что виновные за совершение данного преступления наказываются лишением свободы на срок от 10 до 20 лет в соответствии с Уголовным кодексом.