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Тушение пожара

В Ташкенте загорелся магазин на автобусной остановке

© Sputnik / Наталья Горшкова
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201107/15345156/V-Tashkente-zagorelsya-magazin-na-avtobusnoy-ostanovke.html

В происшествии жертв и пострадавших нет. В данный момент эксперты устанавливают причину возгорания.

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. На улице Фурката в Шайхантахурском районе Ташкента около 9.46 утра загорелся магазин, расположенный на территории автобусной остановки. Об этом сообщили в МЧС Узбекистана.

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Бригада пожарных приехала на место происшествия спустя две минуты и локализовала распространение пламени огня. В 9.56 пожар был полностью потушен.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет. В данный момент эксперты устанавливают причину возгорания.

Теги:
МЧС Узбекистана, тушение пожара, пожарные, пожар, Ташкент



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