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В Бухарской области водитель сбил отца и сына - один из них скончался

Pixabay
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201119/15439932/V-Bukharskoy-oblasti-voditel-sbil-ottsa-i-syna---odin-iz-nikh-skonchalsya.html

Папа с сыном переходили дорогу по пешеходному переходу, однако автомобилист проезжал там на слишком большой скорости, чтобы затормозить.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. В Бухарской области неизвестный автомобиль сбил отца и сына, сообщает Daryo. 

"Инцидент произошел 18 ноября около 19.41. В ДТП погиб 13-летний мальчик. Состояние отца критическое‌", - говорится в информации.

Известно также, что папа с сыном переходили дорогу по пешеходному переходу, однако автомобилист проезжал там на слишком большой скорости, чтобы затормозить.

В Ферганской области несовершеннолетний водитель сбил насмерть пешехода >>

Напомним, в конце октября в Ферганской области несовершеннолетний сбил насмерть пешехода, который стоял на обочине.

Теги:
Бухарская область, Происшествие, Узбекистан, Узбекистан, авария, ДТП



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