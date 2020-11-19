В Бухарской области водитель сбил отца и сына - один из них скончался

Папа с сыном переходили дорогу по пешеходному переходу, однако автомобилист проезжал там на слишком большой скорости, чтобы затормозить.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. В Бухарской области неизвестный автомобиль сбил отца и сына, сообщает Daryo.

"Инцидент произошел 18 ноября около 19.41. В ДТП погиб 13-летний мальчик. Состояние отца критическое‌", - говорится в информации.

Известно также, что папа с сыном переходили дорогу по пешеходному переходу, однако автомобилист проезжал там на слишком большой скорости, чтобы затормозить.

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