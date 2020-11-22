Трагедия в Кибрае: в результате взрыва в жилом доме погибли отец с сыном

Утечка газовоздушной смеси произошла из подземного газопровода, проходящего под домом, в результате чего смесь скопилась в повале дома

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. В Кибрайском районе Ташкентской области из-за взрыва газа обрушилась часть жилого дома.

Трагедия произошла накануне около 19.16 на улице Гулистан-3, сообщили в МЧС.

На место происшествия тут же приехали спасатели. Взрыв был такой силы, что часть дома превратилась в руины, стены и потолки были сильно деформированы.

В 19.45 время поисковых работ спасатели извлекли из-под завалов владельца дома Х. Н. Его экстренно госпитализировали в больницу, однако спасти мужчину не удалось. Он скончался в 20.45.

В 23.06 под завалами было найдено второе тело — это был сын погибшего.

По версии МЧС, взрыв произошел из-за утечки газа из подземного газопровода, проходящего под домом.

К расследованию дела и устранению последствий ЧП привлечены силы и средства хокимията, УЧС, УВД, управления здравоохранения, прокуратуры и других ведомств Ташкентской области.