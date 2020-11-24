"Я ее предупреждал": самаркандец, убивший жену и любовника, рассказал о содеянном

По его словам, супруга постоянно переписывалась с мужчинами в социальных сетях, а он напоминал ей, что у них дети и она должна вести себя "скромнее".

ТАШКЕНТ, 24 ноя - Sputnik. Житель Самарканда, который убил свою жену и ее любовника в одном из торговых центров, рассказал о своем поступке в эфире местного телеканала.

"Я их увидел в магазине "Самсунг". Они ходили, взявшись за руки. Я сам не понимаю, как подошел и нанес им ножевые удары. Начал понимать происходящее, когда вышел из магазина, когда увидел, что руки и одежда в крови", - заявил мужчина.

По его словам, супруга постоянно переписывалась с мужчинами в социальных сетях, а он напоминал ей, что у них дети и она должна вести себя "скромнее".

Мужчина отмечает, что она вела "разгульный" образ жизни и он ее предупреждал.

Слепая ревность: в Самарканде произошло двойное убийство прямо в ТЦ >>

Напомним, 20 ноября около 18.00 в Самарканде в торговом центре на ул. Мирзо Улугбека произошло двойное убийство: мужчина зарезал супругу и ее предполагаемого любовника. Обе жертвы скончались на месте от ножевых ранений.