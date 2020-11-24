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Силуэт человека с ножом в руке

"Я ее предупреждал": самаркандец, убивший жену и любовника, рассказал о содеянном

© CC0 / pixabay
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201124/15470521/Ya-ee-preduprezhdal-samarkandets-ubivshiy-zhenu-i-lyubovnika-rasskazal-o-sodeyannom.html

По его словам, супруга постоянно переписывалась с мужчинами в социальных сетях, а он напоминал ей, что у них дети и она должна вести себя "скромнее".

ТАШКЕНТ, 24 ноя - Sputnik. Житель Самарканда, который убил свою жену и ее любовника в одном из торговых центров, рассказал о своем поступке в эфире местного телеканала.

"Я их увидел в магазине "Самсунг". Они ходили, взявшись за руки. Я сам не понимаю, как подошел и нанес им ножевые удары. Начал понимать происходящее, когда вышел из магазина, когда увидел, что руки и одежда в крови", - заявил мужчина.

По его словам, супруга постоянно переписывалась с мужчинами в социальных сетях, а он напоминал ей, что у них дети и она должна вести себя "скромнее".

Мужчина отмечает, что она вела "разгульный" образ жизни и он ее предупреждал.

Слепая ревность: в Самарканде произошло двойное убийство прямо в ТЦ >>

Напомним, 20 ноября около 18.00 в Самарканде в торговом центре на ул. Мирзо Улугбека произошло двойное убийство: мужчина зарезал супругу и ее предполагаемого любовника. Обе жертвы скончались на месте от ножевых ранений.

Теги:
семья, семья, жена, муж, ревность, двойное убийство, Убийство, Узбекистан, Узбекистан, Самарканд, Самарканд, Происшествие



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