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Слепая ревность: в Самарканде произошло двойное убийство прямо в ТЦ

© Flickr / Mr Korn Flakes
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201123/15462772/Slepaya-revnost-v-Samarkande-proizoshlo-dvoynoe-ubiystvo-pryamo-v-TTs.html

Житель Пастдаргомского района выследил свою супругу с предполагаемым любовником, которые вошли в магазин. 

ТАШКЕНТ, 23 ноя - Sputnik. В Самарканде в одном из торговых центров произошло двойное убийство - мужчина зарезал жену и ее любовника, сообщает STV.

"20 ноября около 18.00 в Самарканде в торговом центре на ул. Мирзо Улугбека произошло двойное убийство: мужчина зарезал супругу и ее предполагаемого любовника. Обе жертвы скончались на месте от ножевых ранений", - говорится в информации.

Согласно предварительной информации, житель Пастдаргомского района выследил свою супругу с предполагаемым любовником, которые вошли в магазин и схватился за нож.

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Информацию подтвердила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Также в Генпрокуратуре сообщили, что подозреваемый задержан.

Теги:
двойное убийство, Убийство, Происшествие, торговый центр, Самарканд, Самарканд, Узбекистан, Узбекистан, ножевое ранение, поножовщина, нож



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