Слепая ревность: в Самарканде произошло двойное убийство прямо в ТЦ

Житель Пастдаргомского района выследил свою супругу с предполагаемым любовником, которые вошли в магазин.

ТАШКЕНТ, 23 ноя - Sputnik. В Самарканде в одном из торговых центров произошло двойное убийство - мужчина зарезал жену и ее любовника, сообщает STV.

"20 ноября около 18.00 в Самарканде в торговом центре на ул. Мирзо Улугбека произошло двойное убийство: мужчина зарезал супругу и ее предполагаемого любовника. Обе жертвы скончались на месте от ножевых ранений", - говорится в информации.

Согласно предварительной информации, житель Пастдаргомского района выследил свою супругу с предполагаемым любовником, которые вошли в магазин и схватился за нож.

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Информацию подтвердила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Также в Генпрокуратуре сообщили, что подозреваемый задержан.