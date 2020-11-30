Легковушка столкнулась с товарным поездом, погибла семья

По результатам предварительного расследования выяснилось, что вблизи ж/д переезда не было осветительных приборов и дорожных знаков.

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В пресс-службе ГУБДД сообщили детали страшного ДТП, произошедшего несколько дней назад в Намангане.

Автомобиль марки Lacetti столкнулся с движущимся по ж/д пути товарным поездом. В салоне легковушки находились члены одной семьи. Все они скончались на месте.

Согласно показаниям очевидцев, на пути поезда не было осветительных приборов и дорожных знаков.

В октябре подобное ДТП произошло на железнодорожном переезде между станциями Бувайда и Коканд.

Грузовой автомобиль марки ГАЗ-53 объехал шлагбаум, закрывающий переезд по железнодорожному пути, и врезался в боковую часть локомотива движущегося пассажирского поезда сообщением "Ташкент - Андижан". В результате происшествия водитель грузовика, получив травмы, несовместимые с жизнью, скончался.

Повреждения также получил локомотив и первый вагон пассажирского поезда. Жертв и пострадавших среди пассажиров поезда нет.