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Архивное фото обуви на рельсах

Легковушка столкнулась с товарным поездом, погибла семья

© Sputnik / Алексей Филиппов
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20201130/15506009/Legkovushka-stolknulas-s-tovarnym-poezdom-pogibla-semya.html

По результатам предварительного расследования выяснилось, что вблизи ж/д переезда не было осветительных приборов и дорожных знаков.

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В пресс-службе ГУБДД сообщили детали страшного ДТП, произошедшего несколько дней назад в Намангане.

Автомобиль марки Lacetti столкнулся с движущимся по ж/д пути товарным поездом. В салоне легковушки находились члены одной семьи. Все они скончались на месте.

Согласно показаниям очевидцев, на пути поезда не было осветительных приборов и дорожных знаков.

В октябре подобное ДТП произошло на железнодорожном переезде между станциями Бувайда и Коканд. 

Хирург перед началом операции
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Грузовой автомобиль марки ГАЗ-53 объехал шлагбаум, закрывающий переезд по железнодорожному пути, и врезался в боковую часть локомотива движущегося пассажирского поезда сообщением "Ташкент - Андижан". В результате происшествия водитель грузовика, получив травмы, несовместимые с жизнью, скончался.

Повреждения также получил локомотив и первый вагон пассажирского поезда. Жертв и пострадавших среди пассажиров поезда нет.

Теги:
Происшествие, ГУБДД, Наманганская область, ДТП



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